台湾货币市场：12月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北12月2日 - 台湾货币市场周三和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,351.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2,476.50亿台币： 12/03 2,476.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ---------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)146.6亿台币： 2015/12/03 2,476.50亿台币 12/04 258.00亿台币 12/07 8,746.80亿台币 12/08 1,977.50亿台币 12/09 4,740.50亿台币 12/10 5,921.80亿台币 12/11 598.50亿台币 12/14 507.00亿台币 12/15 5,468.50亿台币 12/16 1,587.30亿台币 12/17 1,893.50亿台币 12/18 575.00亿台币 12/21 270.50亿台币 12/22 493.00亿台币 12/23 4,609.50亿台币 12/24 1,270.20亿台币 12/25 297.00亿台币 12/28 2,690.00亿台币 12/29 5,703.5亿台币 12/30 50.00亿台币 12/31 6.00亿台币 2016/1/1 6.00亿台币 ----公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/07：央行估发行1,500亿台币一年期定存单，4日标售。 --12/11：财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，8日标售。 --12/16：央行估发行300亿台币两年期定存单，15日标售。 --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。