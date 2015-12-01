离岸人民币：人民币期货成交创9月初来最高，汇率波动料增加--港交所

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
(新增港交所期货快报评论)
路透香港12月1日 - 人民币如期入篮SDR，香港交易及结算所 称，美元/人民币期货在入篮前夕的周一录得3,007张合约成交(名义金额3.01亿美元)，是9月初以来最高水平。人民币入篮后，离岸人民币/在岸人民币汇率波动料会增加。
港交所周二发布的期货中期快报称，期货成交增加，主要是买卖此产品的人士很多元化，市场参与甚广，非庄家交易占成交合约超过65%。期货合约是管理人民币汇率风险的有效工具。
而基于中国持续证明其推动汇率政策进一步市场化，预期人民币每日汇率波幅将从现水平进一步拉阔，人民币汇价波幅会相应增加。
“市场预计，人民币加入特别提款权货币篮子后，美元兑人民币(香港)中短期造价将保持相对平稳。”港交所称。
此外，纳入特别提款权货币篮子从本质上来说是国际货币基金组织对人民币国际化进程的一种认可。这可能会导致主要中央银行和投资者增加对人民币资产的配置。市场对持有人民币资产作为正式储备的需求料可达1,110亿美元至2,340亿美元。
2002年至今，中国的跨境投资计划审批额度翻了六翻，显示投资资金流入中国境内资本市场的势头锐不可挡，明年人民币正式纳入特别提款权货币篮子后，势必再有进一步增长。
港交所预计，外国机构持有境内债券会持续上升，所持的境内债券组合亦进一步多元化，除国债以外，还加入政策性银行债和公司债。
人民币纳入特别提款权货币篮，等同为各国央行持有人民币扫除障碍，随时触发188个世界经济体的央行和主权财富基金等争相购入人民币。
截止发稿时，离岸人民币兑美元即期 周二小幅走低0.32%至6.4453，盘中走势略显平稳，在岸人民币即期 亦微收跌，与中间价双创三个月新低。（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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