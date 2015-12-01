欧元债市：公债收益率上涨，投资者在ECB政策会议前夕态度谨慎

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
“一个大问题就是，鉴于ECB的种种言论已经让市场预期达到很高的水平，德拉吉是否能够让市场意外，”SEB的固定收益研究部主管Jussi Hiljanen表示。
“如果你设法搭上了近期收益率下滑走势，那么随着年末的临近，你绝对会想要在当前水平降低风险。”
Hiljanen指出，以当前水准的收益率，投资者更会想卖出，而非买进，特别是美联储准备在12月升息，这会给全球收益率带来上涨压力。
欧元区公债收益率大都走高1-3个基点。
ECB使用的衡量市场长期通胀预期的指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 目前交投于三周高位，因市场基本确信央行将祭出一套全面的宽松举措。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/高琦 审校 于春红/蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。