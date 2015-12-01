欧元债市：公债收益率上涨，投资者在ECB政策会议前夕态度谨慎

“一个大问题就是，鉴于ECB的种种言论已经让市场预期达到很高的水平，德拉吉是否能够让市场意外，”SEB的固定收益研究部主管Jussi Hiljanen表示。

“如果你设法搭上了近期收益率下滑走势，那么随着年末的临近，你绝对会想要在当前水平降低风险。”

Hiljanen指出，以当前水准的收益率，投资者更会想卖出，而非买进，特别是美联储准备在12月升息，这会给全球收益率带来上涨压力。

欧元区公债收益率大都走高1-3个基点。

ECB使用的衡量市场长期通胀预期的指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 目前交投于三周高位，因市场基本确信央行将祭出一套全面的宽松举措。（完）

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