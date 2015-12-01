台湾货币市场：12月提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透台北12月1日 - 台湾货币市场12月提存期央行存单到期 共5兆(万亿)146.6亿台币，分别为 ： 2015/12/03 2,476.50亿台币 12/04 258.00亿台币 12/07 8,746.80亿台币 12/08 1,977.50亿台币 12/09 4,740.50亿台币 12/10 5,921.80亿台币 12/11 598.50亿台币 12/14 507.00亿台币 12/15 5,468.50亿台币 12/16 1,587.30亿台币 12/17 1,893.50亿台币 12/18 575.00亿台币 12/21 270.50亿台币 12/22 493.00亿台币 12/23 4,609.50亿台币 12/24 1,270.20亿台币 12/25 297.00亿台币 12/28 2,690.00亿台币 12/29 5,703.5亿台币 12/30 50.00亿台币 12/31 6.00亿台币 2016/1/1 6.00亿台币 ----公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/07：央行估发行1,500亿台币一年期定存单，4日标售。 --12/11：财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，8日标售。 --12/16：央行估发行300亿台币两年期定存单，15日标售。 --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存