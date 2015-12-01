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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 17:31 BJT

台湾货币市场：12月提存期资金预期变化一览表

路透台北12月1日 - 台湾货币市场12月提存期央行存单到期 共5兆(万亿)146.6亿台币，分别为
：  
        
   2015/12/03            2,476.50亿台币
        12/04              258.00亿台币
        12/07            8,746.80亿台币
        12/08            1,977.50亿台币
        12/09            4,740.50亿台币
        12/10            5,921.80亿台币
        12/11              598.50亿台币
        12/14              507.00亿台币
        12/15            5,468.50亿台币
        12/16            1,587.30亿台币
        12/17            1,893.50亿台币
        12/18              575.00亿台币
        12/21              270.50亿台币
        12/22              493.00亿台币
        12/23            4,609.50亿台币
        12/24            1,270.20亿台币
        12/25              297.00亿台币
        12/28            2,690.00亿台币
        12/29             5,703.5亿台币
        12/30               50.00亿台币
        12/31                6.00亿台币
     2016/1/1                6.00亿台币
   ----公债付息共6.375亿台币。
   12/28      99甲9期5息              6.375亿台币
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --12/07：央行估发行1,500亿台币一年期定存单，4日标售。
    --12/11：财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，8日标售。
    --12/16：央行估发行300亿台币两年期定存单，15日标售。
    --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。    
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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