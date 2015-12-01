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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 17:26 BJT

台湾汇市：台币连四贬至一周半低位，外资美元买盘略胜一筹

* 台币连四贬续创一周半收盘新低
    * 美元买盘增温令实质汇价区间偏弱整理
    * 明日台币实质交易区间暂看32.650-32.750

    路透台北12月1日 - 台币兑美元 周二连四日微贬至一周半收盘新低；汇银人士
称，目前外资买卖汇交投方向不一，致台币走势震荡，盘初才因部分外资汇入而区间微升，
但有外资在11点进行订价(Fixing)交易引领台币实质汇价由升转贬，且随着美元买盘增温令
台币趋弱整理。
    
    他们指出，时序迈入月初出口商交投转趋淡静，现在盘势改由外资主导，场上持续消化
外资买卖汇交易需求，带动交投气氛热络，今天外资暂由美元买盘略胜一筹，拖累台币实质
汇价转弱靠向32.700。
    
    〞外资进进出出让台币有点震荡，有人追高杀低都受伤。〞一位大型商银交易员说。
    
    另位外银交易员提及，尽管人民币成功纳入SDR，但因中国经济基本面欠佳，包括中国
公布11月PMI创逾三年新低，市场预期人民币贬值压力仍在，且美国12月升息预期强烈，场
上仍持续消化美元买需，此皆令台币承压，短线不排除台币实质汇价可能测试32.75。
   
    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--11
月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当
时为49.2。 
    
    国际货币基金组织(IMF)周一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，将
人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子。人民
币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，也符合预期。 
    
    今日台币主要交易区间在32.550-32.700，上日在32.605-32.744；交易员预估，明日台
币主要交易区间料在32.650-32.750间。
    
    周二台币收在32.832，创逾一周新低；此前收盘新低为11月19日的32.860；今天韩元K
RW=KFTC收报1,158.0，几乎持平于上日收盘价1,158.1。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅
扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.720/32.750，上日收在32.645。 
    
    台湾股市周二收高1.71%报8,463.30点。 证交所今日资料显示，外资及陆
资在台股转为买超85.30亿台币，中止连两个交易日卖超共计225.93亿台币。 
    
    人民币周二基本持平，此前国际货币基金组织(IMF)将人民币纳入指标储备货币篮子，
而新兴亚币则在区域股市走强及美元回落影响下上涨。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.832     32.830   32.550-32.870  32.600    9.21   9.84
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.830     32.828   32.560-32.830  32.649    4.04   4.30
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.020/0.035          0.010/0.020
 美元/台币六个月期            -0.025/0.000         -0.040/-0.020
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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