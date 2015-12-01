台湾汇市：台币连四贬至一周半低位，外资美元买盘略胜一筹

* 台币连四贬续创一周半收盘新低 * 美元买盘增温令实质汇价区间偏弱整理 * 明日台币实质交易区间暂看32.650-32.750 路透台北12月1日 - 台币兑美元 周二连四日微贬至一周半收盘新低；汇银人士 称，目前外资买卖汇交投方向不一，致台币走势震荡，盘初才因部分外资汇入而区间微升， 但有外资在11点进行订价(Fixing)交易引领台币实质汇价由升转贬，且随着美元买盘增温令 台币趋弱整理。 他们指出，时序迈入月初出口商交投转趋淡静，现在盘势改由外资主导，场上持续消化 外资买卖汇交易需求，带动交投气氛热络，今天外资暂由美元买盘略胜一筹，拖累台币实质 汇价转弱靠向32.700。 〞外资进进出出让台币有点震荡，有人追高杀低都受伤。〞一位大型商银交易员说。 另位外银交易员提及，尽管人民币成功纳入SDR，但因中国经济基本面欠佳，包括中国 公布11月PMI创逾三年新低，市场预期人民币贬值压力仍在，且美国12月升息预期强烈，场 上仍持续消化美元买需，此皆令台币承压，短线不排除台币实质汇价可能测试32.75。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--11 月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当 时为49.2。 国际货币基金组织(IMF)周一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，将 人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子。人民 币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，也符合预期。 今日台币主要交易区间在32.550-32.700，上日在32.605-32.744；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.650-32.750间。 周二台币收在32.832，创逾一周新低；此前收盘新低为11月19日的32.860；今天韩元K RW=KFTC收报1,158.0，几乎持平于上日收盘价1,158.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅 扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.720/32.750，上日收在32.645。 台湾股市周二收高1.71%报8,463.30点。 证交所今日资料显示，外资及陆 资在台股转为买超85.30亿台币，中止连两个交易日卖超共计225.93亿台币。 人民币周二基本持平，此前国际货币基金组织(IMF)将人民币纳入指标储备货币篮子， 而新兴亚币则在区域股市走强及美元回落影响下上涨。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.832 32.830 32.550-32.870 32.600 9.21 9.84 司 元太外汇经纪公 32.830 32.828 32.560-32.830 32.649 4.04 4.30 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.035 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.025/0.000 -0.040/-0.020 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)