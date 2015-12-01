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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 17:28 BJT

香港个股：金茂控股子公司拟发行高至22亿元人民币境内公司债券

路透香港12月1日 - 中国房地产商--中国金茂控股 周二称，其间接全资附属公司获中国证监会批准发行本金高至22亿元人民币的境内公司债券。

金茂控股的声明称，方兴地产投资管理（上海）有限公司将为债券发行人，由在港注册成立的金茂控股提供担保，发行人将于批覆日起六个月内一次性完成发行。所筹资金将用于偿还金融机构贷款及补充营运资金。

中信证券将任是次公司债券发行的牵头主承销商，高盛高华任联席主承销商。发行人获中诚信证券评级授予＂AA+＂评级及公司债券获＂AAA＂评级。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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