香港个股：金茂控股子公司拟发行高至22亿元人民币境内公司债券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透香港12月1日 - 中国房地产商--中国金茂控股 周二称，其间接全资附属公司获中国证监会批准发行本金高至22亿元人民币的境内公司债券。
金茂控股的声明称，方兴地产投资管理（上海）有限公司将为债券发行人，由在港注册成立的金茂控股提供担保，发行人将于批覆日起六个月内一次性完成发行。所筹资金将用于偿还金融机构贷款及补充营运资金。
中信证券将任是次公司债券发行的牵头主承销商，高盛高华任联席主承销商。发行人获中诚信证券评级授予＂AA+＂评级及公司债券获＂AAA＂评级。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存