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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 17:34 BJT

国际油市：伊拉克11月石油出口创下日均336.5万桶的纪录高位--石油部

路透巴格达12月1日 - 伊拉克石油部周二表示，11月伊拉克石油出口创下日均336.5万桶的纪录高位，大大超过10月的日均270万桶。

伊拉克石油部发言人Asim Jihad称，11月伊拉克的石油总产量达到每日365.7万桶，是数十年以来的最高。

该发言人称，上述所有出口都自伊拉克南部港口出运。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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