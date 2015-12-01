《汇市简讯》欧元区数据大多向好，意大利复苏动能升温

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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* 欧元区就业及制造业采购经理人(PMI)等多重数据大多表现向好
* 欧元区11月制造业PMI持平于初值的52.8，但意大利及德国数据优于预期，法国数据则略逊于预期
* 法国PMI数据可能受到上月巴黎攻击事件冲击
* 意大利制造业PMI报54.9最为强劲，新订单指数高达56.8
* 劳动市场走强，德国11月失业率创两德统一以来新低
* 意大利10月失业率创三年低点，且下滑幅度不小；欧洲央行本周料为经济注入活水(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选