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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 17:45 BJT

《全球汇市》欧洲央行会议前气氛审慎，促使交易商回补欧元/美元

欧元兑美元 上涨0.4%至1.0605，自周一触及的七个半月低点1.05575回升。欧元上月下跌4.0%，创八个月来最大跌幅。

新西兰元兑美元 跳升超过1%至一个月高点0.6660美元，澳元兑美元 则是上涨0.9%至0.7292美元。

中国两份制造业采购经理人指数(PMI)调查凸显出该国经济表现持续不振，这可能推动更多宽松措施出台。

人民币兑美元 下跌0.3%，此前国际货币基金组织(IMF)通过让人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0597 1.0563 0.32 -12.40 1.2097

美元/日圆 123.06 123.08 -0.02 3.01 119.68

欧元/日圆 130.41 130.03 0.29 -10.20 144.77

美元/瑞郎 1.0287 1.0286 0.01 3.48 0.9941

英镑/美元 1.5085 1.5054 0.21 -3.13 1.5573

美元/加元 1.3322 1.3362 -0.30 14.67 1.1618

澳元/美元 0.7290 0.7226 0.89 -10.75 0.8168

新西兰元/美元 0.6655 0.6580 1.14 -14.65 0.7797

欧元/瑞郎 1.0899 1.0868 0.29 -9.37 1.2026

欧元/英镑 0.7023 0.7021 0.03 -9.44 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2081 9.2187 -0.11 -2.13 9.4688

美元/挪威克朗 8.6654 8.6952 -0.34 15.97 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦/汪红英/张明钧; 审校 蔡美珍/张若琪/白云)

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