《全球汇市》欧洲央行会议前气氛审慎，促使交易商回补欧元/美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
欧元兑美元 上涨0.4%至1.0605，自周一触及的七个半月低点1.05575回升。欧元上月下跌4.0%，创八个月来最大跌幅。
新西兰元兑美元 跳升超过1%至一个月高点0.6660美元，澳元兑美元 则是上涨0.9%至0.7292美元。
中国两份制造业采购经理人指数(PMI)调查凸显出该国经济表现持续不振，这可能推动更多宽松措施出台。
人民币兑美元 下跌0.3%，此前国际货币基金组织(IMF)通过让人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0597 1.0563 0.32 -12.40 1.2097
美元/日圆 123.06 123.08 -0.02 3.01 119.68
欧元/日圆 130.41 130.03 0.29 -10.20 144.77
美元/瑞郎 1.0287 1.0286 0.01 3.48 0.9941
英镑/美元 1.5085 1.5054 0.21 -3.13 1.5573
美元/加元 1.3322 1.3362 -0.30 14.67 1.1618
澳元/美元 0.7290 0.7226 0.89 -10.75 0.8168
新西兰元/美元 0.6655 0.6580 1.14 -14.65 0.7797
欧元/瑞郎 1.0899 1.0868 0.29 -9.37 1.2026
欧元/英镑 0.7023 0.7021 0.03 -9.44 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2081 9.2187 -0.11 -2.13 9.4688
美元/挪威克朗 8.6654 8.6952 -0.34 15.97 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦/汪红英/张明钧; 审校 蔡美珍/张若琪/白云)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存