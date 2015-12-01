路透基点：复星国际入市寻求5亿至8亿美元再融资贷款--TRLPC

路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的复星国际正入市寻求5亿至8亿美元再融资贷款，尽管其间接子公司的另外7亿美元贷款仍在高级银团阶段。

消息人士称，复兴国际正在与数家往来银行磋商，希望获得三年或五年期贷款。

目前复星国际间接子公司--复星实业的7亿美元三年期首次贷款已进入最终阶段，该子弹式贷款最高综合收益206.67个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码180个基点。

复星国际在贷款市场的知名度较高。今年6月寻求12亿美元贷款，用以支持收购美国保险公司Ironshore Inc的80%股权。

复星国际出价18亿美元买断Ironshore剩余的80%股份。2014年8月，复星国际以4.64亿美元收购了该公司20%股份，希望扩展全球保险业务网络。Ironshore是一家产物保险公司。

复星国际称，这次收购还需要监管机构的批准，如果到2016年3月31日交易还没有完成，双方都可以叫停。

今年5月，复星国际从22家银行筹得8亿美元三年期子弹式定期贷款。澳新银行、东亚银行、恒生银行、、工银亚洲、马来亚银行、Natixis银行、永隆银行担任该贷款的牵头行兼簿记行。该贷款最初的融资目标是5亿美元。

5月份交易支付的最高综合收益为291.7个基点，利率为较Libor加码270个基点，60个基点的费用和5个基点的先承贷优惠费用。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)