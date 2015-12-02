台湾股市：微收跌，因亚股走跌及短线获利了结卖压出笼

路透台北12月2日 - 台湾股市周三微收跌。分析师表示，在亚洲股市走跌及短线获利了结卖压出笼带动下，今天指数震荡收跌，料明日大盘指数将于8,400-8,500点间震荡。

台湾加权股价指数 收跌0.07%，报8,457.40点；今日成交初值 为899.61亿台币，上交易日修正后为915.98亿。

分析师指出，台股指数经昨天大涨后，今天获利调节卖压稍稍放大，加上今天成交量仅900亿台币，量能稍显不足。

〞这个时侯在操作上，应该以法人做帐个股为主。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他表示，由于本月中旬美国联邦储备理事(FED)升息机率相当高，短线大盘因外资裹足不前，内资又涌往柜台买卖中心，集中市场暂时只能看个股的表现。

新光投信分析师谢学云指出，今天台股上柜市场表现强于集中市场，短线因外资偏向观望；但FED升息后，因未来升息步伐可望是缓慢的，升幅也不会太大，届时外资可望回流亚洲，台股应有表现的机会。

亚洲股市周三走势摇摆，此前弱于预期的美国制造业数据引发对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息力度的质疑，美元从八个半月高位回落。