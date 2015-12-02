台湾股市：微收跌，因亚股走跌及短线获利了结卖压出笼

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北12月2日 - 台湾股市周三微收跌。分析师表示，在亚洲股市走跌及短线获利了结卖压出笼带动下，今天指数震荡收跌，料明日大盘指数将于8,400-8,500点间震荡。
台湾加权股价指数 收跌0.07%，报8,457.40点；今日成交初值 为899.61亿台币，上交易日修正后为915.98亿。
分析师指出，台股指数经昨天大涨后，今天获利调节卖压稍稍放大，加上今天成交量仅900亿台币，量能稍显不足。
〞这个时侯在操作上，应该以法人做帐个股为主。〞日盛投顾分析师钟国忠说。
他表示，由于本月中旬美国联邦储备理事(FED)升息机率相当高，短线大盘因外资裹足不前，内资又涌往柜台买卖中心，集中市场暂时只能看个股的表现。
新光投信分析师谢学云指出，今天台股上柜市场表现强于集中市场，短线因外资偏向观望；但FED升息后，因未来升息步伐可望是缓慢的，升幅也不会太大，届时外资可望回流亚洲，台股应有表现的机会。
亚洲股市周三走势摇摆，此前弱于预期的美国制造业数据引发对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息力度的质疑，美元从八个半月高位回落。
本地时间14:21，MSCI亚太明晟指数 涨0.01%，日经指数 收跌 0.37%，韩国股市 亦收跌0.72%。(完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。