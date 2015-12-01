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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 18:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收涨1.2%，受上海股市和期胶走高提振

“但TOCOM期胶价格没有对这项数据做出太大反应。相反，胶价在尾盘走高，此前上海股市收高，且上海期胶上涨，”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa说。

上海期交所交投最为活络的5月期胶合约 涨255元人民币，收报每吨10,155元。

“大宗商品价格上涨也帮助改善了市场人气，”Tazawa说。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 最新报每公斤116.3美分，上涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/白云; 审校 张明钧/张若琪)

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