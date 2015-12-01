德国经济：11月失业率降至6.3%，创纪录最低

路透柏林12月1日 - 德国11月失业率降至6.3%，创下1990年德国统一以来的最低水平，增强了有关民间消费将继续支撑该国经济增长的预期。

德国联邦劳工局周二公布，11月经季节调整的失业人口减少13,000至277.2万人。路透调查访问的分析师预估减少5,000人。

此前德国在今年夏季公布一连串疲弱数据，主要受中国及其它新兴市场放缓拖累，引发对德国出口及整体经济实力的怀疑。

“尽管夏季几个月工业表现明显疲弱，但失业率下滑，”ING-DiBa首席经济学家Carsten Brzeski称。

Brzeski称，他预计德国经济10-12月当季经济将增长0.3%，与第三季表现持平。第三季经济成长主要受民间及公共消费推动。