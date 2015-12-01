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债券 | 2015年 12月 1日 星期二 18:20 BJT

意大利数据：第三季GDP季增率确认放缓至0.2%，政府成长目标难度高

路透12月1日 - 周二公布的数据显示，拜内需坚稳之赐，意大利第三季经济成长0.2%，但年增率下修，令政府的全年目标难以达成。

意大利国家统计机构ISTAT公布终值，确认第三季国内生产总值(GDP)按季增幅符合初估值，但年增率由0.9%下修至0.8%。

数据证实意大利经济按季增幅逐步放缓，第一季为0.4%，第二季为0.3%，这将令意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政府感到失望。

上个月GDP初值公布后，伦齐及财政部首席经济学家均表示，仍然大有理由可以期待GDP上修。

意大利政府的2015年全年经济成长目标为0.9%，因此第四季将需要大幅加速才能达成。

第三季经济成长主要推动力量为消费者支出强劲及库存连续第三季明显上升，抵销了贸易的负面贡献。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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