意大利数据：第三季GDP季增率确认放缓至0.2%，政府成长目标难度高

欧元债市：公债收益率远离一个月高位，审慎观望特朗普就任演说
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。
路透12月1日 - 周二公布的数据显示，拜内需坚稳之赐，意大利第三季经济成长0.2%，但年增率下修，令政府的全年目标难以达成。
意大利国家统计机构ISTAT公布终值，确认第三季国内生产总值(GDP)按季增幅符合初估值，但年增率由0.9%下修至0.8%。
数据证实意大利经济按季增幅逐步放缓，第一季为0.4%，第二季为0.3%，这将令意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政府感到失望。
上个月GDP初值公布后，伦齐及财政部首席经济学家均表示，仍然大有理由可以期待GDP上修。
意大利政府的2015年全年经济成长目标为0.9%，因此第四季将需要大幅加速才能达成。
第三季经济成长主要推动力量为消费者支出强劲及库存连续第三季明显上升，抵销了贸易的负面贡献。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。