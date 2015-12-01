意大利数据：第三季GDP季增率确认放缓至0.2%，政府成长目标难度高

路透12月1日 - 周二公布的数据显示，拜内需坚稳之赐，意大利第三季经济成长0.2%，但年增率下修，令政府的全年目标难以达成。

意大利国家统计机构ISTAT公布终值，确认第三季国内生产总值(GDP)按季增幅符合初估值，但年增率由0.9%下修至0.8%。

数据证实意大利经济按季增幅逐步放缓，第一季为0.4%，第二季为0.3%，这将令意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政府感到失望。

上个月GDP初值公布后，伦齐及财政部首席经济学家均表示，仍然大有理由可以期待GDP上修。

意大利政府的2015年全年经济成长目标为0.9%，因此第四季将需要大幅加速才能达成。