国际油市：石脑油裂解价差微跌，但仍接近八个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透新加坡12月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周二微跌至每吨124.45美元，但仍接近八个月高位，受需求强劲及供应紧张影响。
市场的石化原料需求料将进一步增加，因沙特阿拉伯PetroRabigh 表示，将于周四重启多数炼油化工设施，此前这些设施已因维修而关闭50天。
该公司称，旗下高烯烃裂解装置及关联设施将一直关闭到12月30日。
石脑油受到支撑，因中国对石化产品需求旺盛，因快速扩张的在线市场提振了对包装产品的需求，尽管经济放缓冲击了制造业。
印度Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL)标售3.5万吨石脑油，将于12月26-28日在新芒格洛尔起运，投标将于周四结束。
日本经济产业省数据显示，11月日本炼厂的石脑油产量减少5.6%，至每日312,623桶，今年前10个月产量较上年同期下降10%。
汽油裂解价差走强，本周涨至一个半月最高位，因油价低廉提振了亚洲需求。
明年亚洲汽油需求料将增长4-5%，至每日约650万桶，多数增幅来自印尼和印度，中国需求主要因运动型车(运动休旅车，SUV)销售强劲而获得支撑。
亚洲汽油裂解价差今年迄今平均为每桶逾12美元，为逾六年来最高。
新加坡现货市场上，PTT以每桶58.48美元的价格，向维多出售50,000桶船期为12月19-23日的95号汽油船货。
维多以每桶55.90美元的价格，向联合石化出售50,000桶船期为12月16-20日的92号汽油船货。
贡渥(Gunvor)以每桶56美元的价格，向SK能源出售50,000桶船期为12月16-20日的92号汽油船货。
Statoil以每吨458美元的价格，向Petrodiamond出售25,000吨船期为2月上半月的石脑油。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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