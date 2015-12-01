国际油市：石脑油裂解价差微跌，但仍接近八个月高位

路透新加坡12月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周二微跌至每吨124.45美元，但仍接近八个月高位，受需求强劲及供应紧张影响。

市场的石化原料需求料将进一步增加，因沙特阿拉伯PetroRabigh 表示，将于周四重启多数炼油化工设施，此前这些设施已因维修而关闭50天。

该公司称，旗下高烯烃裂解装置及关联设施将一直关闭到12月30日。

石脑油受到支撑，因中国对石化产品需求旺盛，因快速扩张的在线市场提振了对包装产品的需求，尽管经济放缓冲击了制造业。

印度Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL)标售3.5万吨石脑油，将于12月26-28日在新芒格洛尔起运，投标将于周四结束。

日本经济产业省数据显示，11月日本炼厂的石脑油产量减少5.6%，至每日312,623桶，今年前10个月产量较上年同期下降10%。

汽油裂解价差走强，本周涨至一个半月最高位，因油价低廉提振了亚洲需求。

明年亚洲汽油需求料将增长4-5%，至每日约650万桶，多数增幅来自印尼和印度，中国需求主要因运动型车(运动休旅车，SUV)销售强劲而获得支撑。

亚洲汽油裂解价差今年迄今平均为每桶逾12美元，为逾六年来最高。

新加坡现货市场上，PTT以每桶58.48美元的价格，向维多出售50,000桶船期为12月19-23日的95号汽油船货。

维多以每桶55.90美元的价格，向联合石化出售50,000桶船期为12月16-20日的92号汽油船货。

贡渥(Gunvor)以每桶56美元的价格，向SK能源出售50,000桶船期为12月16-20日的92号汽油船货。

Statoil以每吨458美元的价格，向Petrodiamond出售25,000吨船期为2月上半月的石脑油。(完)

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