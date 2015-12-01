国际油市：亚洲柴油升水未来几周可能走低，因供给料会增多

路透新加坡12月1日 - 行业消息人士称，亚洲柴油升水未来几周可能下滑，因预定前往欧洲的在途船舶转向亚洲。

近期计划在欧洲卸货的柴油船货已转向亚洲，这里需求强劲，而一些炼厂的停产又抑制了供给。

一个例子是，据路透船舶追踪数据，装载量100,000吨的Anatoly Kolodkin号原定是从印度贾姆讷格尔港前往地中海，但11月25日该船在红海转向。目前其正在前往新加坡。

而据交易员，装载100,000吨柴油的SKS Darent号原定前往欧洲，但目前已转向新加坡。该船从印度贾姆讷格尔港出发，装载的是来自Reliance旗下炼厂的油品。

维多10月初租赁的装载量90,000吨的SKS Tagus号，原定是在地中海存储柴油，目前也在红海区域，将前往亚洲。目前还不知该船的卸载目的港是哪里。

交易员表示，从韩国装载柴油、拥有前往西方选择权的油轮，正在转向新加坡，这也是受到了那里价格较高的吸引。

亚洲柴油市场的前景依旧暗淡，明年随着中国炼厂增加出口，供给料会增加。

新加坡现货市场上，托克以每桶较新加坡报价升水0.40美元的价格，向兴隆出售100,000桶船期为12月16-20日的航煤。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻