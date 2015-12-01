国际油市：亚洲柴油升水未来几周可能走低，因供给料会增多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透新加坡12月1日 - 行业消息人士称，亚洲柴油升水未来几周可能下滑，因预定前往欧洲的在途船舶转向亚洲。
近期计划在欧洲卸货的柴油船货已转向亚洲，这里需求强劲，而一些炼厂的停产又抑制了供给。
一个例子是，据路透船舶追踪数据，装载量100,000吨的Anatoly Kolodkin号原定是从印度贾姆讷格尔港前往地中海，但11月25日该船在红海转向。目前其正在前往新加坡。
而据交易员，装载100,000吨柴油的SKS Darent号原定前往欧洲，但目前已转向新加坡。该船从印度贾姆讷格尔港出发，装载的是来自Reliance旗下炼厂的油品。
维多10月初租赁的装载量90,000吨的SKS Tagus号，原定是在地中海存储柴油，目前也在红海区域，将前往亚洲。目前还不知该船的卸载目的港是哪里。
交易员表示，从韩国装载柴油、拥有前往西方选择权的油轮，正在转向新加坡，这也是受到了那里价格较高的吸引。
亚洲柴油市场的前景依旧暗淡，明年随着中国炼厂增加出口，供给料会增加。
新加坡现货市场上，托克以每桶较新加坡报价升水0.40美元的价格，向兴隆出售100,000桶船期为12月16-20日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
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