欧洲汇市：英镑兑美元回吐稍早涨幅，因英国制造业数据逊于预期

路透伦敦12月1日 - 英镑兑美元周二短暂回升至1.51美元上方，涨至近一周最高位，受美元跌势影响，但稍后英镑人气受到打压，因英国制造业采购经理人指数略逊于预期。

周二公布的企业调查显示，英国11月制造业增速较上月放缓，但仍高于今年稍早时的温和步伐，因出口订单升温。 该数据略微打压了英镑。

数据公布前英镑兑美元上涨近0.4%，报1.5101美元，但数据公布后英镑低见1.5083，当日仍上涨0.2%。英镑兑欧元 大致持平于0.7022英镑。

数家大型银行预计明年英镑将大幅走软，因财政政策紧缩导致经济成长和投资面临风险，而且英国即将就是否退出欧盟进行公投。

摩根士丹利在周一发布的2016年全球展望中，预计英镑兑美元将在一年的时间里跌至1.40美元。

“在1.50美元左右，英镑似乎有一些支撑，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略主管John Hardy在提及周二汇市走势时称。他称，上述英国数据仅凸显了英美经济和货币政策前景的背道而驰。

投资者目前押注英央行直到2016年底才会开始升息，相反，他们预计美联储将在本月稍后升息。

本周市场的重大事件是周四的欧洲央行会议，市场普遍预期欧洲央行将进一步放宽政策，花旗分析师称，预计在会议召开前，英镑兑欧元将走强。(完)

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