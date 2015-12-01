国际油市：亚洲燃料油走坚，因本月套利船货到岸量或将减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透新加坡12月1日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油价差周二在贴水区间缩窄，因运费走高和恶劣天气抑制了套利供给。
据汤森路透旗下Oil Research & Forecasts的数据，12月预计有350万吨燃料油会抵达东亚，低于之前预估的400万吨。数据还显示，今年亚洲平均每月从西方接获的船货数量接近500万吨。
“比较吃紧，”一位在新加坡的交易员说，并称12月和1月初预计到岸亚洲的套利供给会减少。
数据显示，一些原定于12月到达的船货已被延期至下个月，这将1月的名义数量提升至逾400万吨。
另一位交易员说，亚洲地区对中东直馏燃料油的需求也较前月改善，因中国炼厂在农历新年前囤积。
不过明年中国的直馏燃料油需求预计会下降，因更多炼厂预计会获准进口原油。
新加坡现货市场上，贡渥以每吨较新加坡12月21-25日报价贴水2.50美元的价格，向摩科瑞出售两艘各20,000万吨的180-cst船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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