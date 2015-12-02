更正-国际油市：亚洲燃料油走坚，因本月套利船货到岸量或将减少(12月1日)

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(更正：最后一段译文有误，应为“20,000吨”，而非“20,000万吨”)
路透新加坡12月1日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油价差周二在贴水区间缩窄，因运费走高和恶劣天气抑制了套利供给。
据汤森路透旗下Oil Research & Forecasts的数据，12月预计有350万吨燃料油会抵达东亚，低于之前预估的400万吨。数据还显示，今年亚洲平均每月从西方接获的船货数量接近500万吨。
“比较吃紧，”一位在新加坡的交易员说，并称12月和1月初预计到岸亚洲的套利供给会减少。
数据显示，一些原定于12月到达的船货已被延期至下个月，这将1月的名义数量提升至逾400万吨。
另一位交易员说，亚洲地区对中东直馏燃料油的需求也较前月改善，因中国炼厂在农历新年前囤积。
不过明年中国的直馏燃料油需求预计会下降，因更多炼厂预计会获准进口原油。
新加坡现货市场上，贡渥以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向摩科瑞出售两艘各20,000吨的180-cst船货，船期为12月21-25日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。