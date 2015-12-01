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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 19:37 BJT

东南亚股市：多数收高，泰国股市因外资大量抛盘而连续第六日下跌

路透曼谷12月1日 - 多数东南亚股市周二收高，资金流动状况不一，且市场出现空头回补买盘。但泰国股市连续第六个交易日下跌，受外资大量抛盘打压。

泰国股市 收低0.2%，11月24日以来的累计跌幅已近3%。外资在六个交易日内累计卖超56亿泰铢泰国股票。

全球油价疲弱打压了泰国最大油气企业PTT 的股价。

印尼股市今日表现优异，周二稍早公布的数据显示，该国11月通胀率大幅下滑。

印尼股市 周二收高2.5%，扳回周一跌幅。汤森路透数据显示，国内投资者买超股票，而外资卖超2,560亿印尼卢比。

菲律宾股市 涨近2%，马来西亚股市 终止了三个交易日的跌势。股市数据显示，菲律宾和马来西亚股市外资买超额分别为6.09亿披索和1.26亿马币。

新加坡股市 反弹收高0.5%，越南股市 连续第四日下跌。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 337.81 3.83 +1.15 -17.76 410.77

新加坡 2870.26 14.32 +0.50 -14.71 3365.15

马来西亚 1682.37 10.21 +0.61 -4.48 1761.25

泰国 1357.01 -2.69 -0.20 -9.39 1497.67

印尼 4557.67 111.21 +2.50 -12.80 5226.95

菲律宾 7060.60 133.53 +1.93 -2.35 7230.57

越南 570.41 -2.79 -0.49 +4.54 545.63

(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)

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