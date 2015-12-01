版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 20:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，因预计库存较高且出口疲弱

路透吉隆坡12月1日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌，回吐早盘涨幅，因在政府的数据公布前，交易商预计库存较高且出口需求疲弱。

指标2月棕榈油期货 跌0.2%，报每吨2,339马币(552.96美元)，成交量为46,543口。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据给棕榈油价格带来压力，吉隆坡一交易员提及政府机构的棕榈油数据时称，分析师估计期末库存接近290万吨。

10月底，马来西亚棕榈油库存增至近15年高位283万吨。

货物检验机构周一公布的数据显示，11月马来西亚棕榈油出口较前月减少10%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐