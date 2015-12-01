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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 21:33 BJT

亚洲金融：新加坡将与中国在人民币使用上展开更多合作

路透新加坡12月1日 - 新加坡金管局周二称，在国际货币基金组织(IMF)将人民币纳入其特别提款权(SDR)货币篮子后，金管局致力于在新加坡和东南亚增加使用人民币方面与中国展开合作。

周一IMF一如预期，同意将人民币纳入SDR货币篮子，这是中国争取作为一个全球性经济体而获得承认的努力取得的一项胜利。 (完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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