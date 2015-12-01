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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 21:33 BJT

标题新闻：大众汽车印度分支决定从本月起召回32.3万辆柴油车，因其不符合印度反污染标准--印高级政府官员

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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