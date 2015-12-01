金属期市：中国减产计划带动期铜走坚，但需求忧虑限制涨幅

* 中国11月制造业活动触及三年低位

* 投机者在最近一周增加铜空头头寸

路透伦敦12月1日 - 期铜周二上涨，受助于最大金属消费国中国的减产计划，但期铜价格涨幅受限，因数据显示中国11月制造业活动放缓，突显需求面临压力。

中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。

中国镍和锌生产商之前也发布了类似的减产消息。

“这些因素合力至少可遏止铜价下跌，但市场希望看到生产商正在减产的证明，而不仅是口头干预(市场)，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

“中长期而言，金属供应充足，我们没有看到价格可持续反弹的理由。(中国)制造业和楼市表现仍向市场施压，”他补充说。

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）周二联合公布，11月中国制造业采购经理指数（PMI）降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2。 财新/Markit同日公布11月中国制造业PMI则小幅回升至48.6，但仍是连续第九个月处在荣枯线下方。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨1%，报每吨4,632美元。期铜价格在11月下滑10%，为1月来最大的月度跌幅，且今年迄今下跌近27%。

必和必拓 表示，公司计划在旗下铜业务采取降低生产成本，增加产出的举措，对长期需求增长仍然感到乐观。

美元下跌也扶助期铜价格。欧元区经济数据强劲，令欧元空头重新考虑欧洲央行会否在本周稍晚放宽政策，带动欧元兑美元上涨。美元走低，使美元计价的金属对非美国投资者来说较便宜。

铜市人气整体仍然疲弱。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在最新一周，对冲基金和货币基金经理增加所持铜空头头寸。

期镍 收涨1.1%，报每吨8,980美元。期锌 收升0.8%，报1,575美元。