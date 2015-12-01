更正-纽约期市：原糖跳涨逾3%，因回补空头和巴西降雨将妨碍收割

(因英文原文有误，将阿拉比卡咖啡的走势从下跌更正为上涨。)

路透纽约/伦敦12月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二急升逾3%，扳回大部份上周录得的跌幅，因巴西货币雷亚尔上涨和巴西主要甘蔗种植地区降雨妨碍收割，带动一轮回补空头。

可可期货几无变动，徘徊在上月触及的四年半高位的下方。阿拉比卡咖啡期货在交投清淡中延续跌势后反弹上扬，因巴西降水预料将改善下年作物收成前景。

ICE-3月原糖期货 收涨0.51美分，或3.4%，报每磅15.44美分，这带动3月/5月合约贴水连续第四日收窄，至最多0.45美分的合约最高水准。

3月白糖期货 收升11美元，或2.7%，报每吨414美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.199美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收涨12美元，或0.8%，报每吨1,490美元，此前触及合约低位1,467美元。

伦敦3月可可期货 收低2英镑，或0.1%，收报每吨2,279英镑。3月纽约可可期货 收跌2美元，或0.06%，报每吨3,337美元。(完)

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