更正-纽约期市：原糖跳涨逾3%，因回补空头和巴西降雨将妨碍收割

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(因英文原文有误，将阿拉比卡咖啡的走势从下跌更正为上涨。)
路透纽约/伦敦12月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二急升逾3%，扳回大部份上周录得的跌幅，因巴西货币雷亚尔上涨和巴西主要甘蔗种植地区降雨妨碍收割，带动一轮回补空头。
可可期货几无变动，徘徊在上月触及的四年半高位的下方。阿拉比卡咖啡期货在交投清淡中延续跌势后反弹上扬，因巴西降水预料将改善下年作物收成前景。
ICE-3月原糖期货 收涨0.51美分，或3.4%，报每磅15.44美分，这带动3月/5月合约贴水连续第四日收窄，至最多0.45美分的合约最高水准。
3月白糖期货 收升11美元，或2.7%，报每吨414美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.199美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收涨12美元，或0.8%，报每吨1,490美元，此前触及合约低位1,467美元。
伦敦3月可可期货 收低2英镑，或0.1%，收报每吨2,279英镑。3月纽约可可期货 收跌2美元，或0.06%，报每吨3,337美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。