芝加哥期市：CBOT玉米升至三周高位，因技术性买入和看好需求

路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，触及约三周最高水准，因技术性买盘，以及预期美国政府提高在车用汽油中的乙醇混合比例要求将会提振对玉米的需求。

在周一收市后，美国环境保护局(EPA)小幅提高了在美国汽油供应中以玉米为原料的乙醇混合比例要求，这意味着乙醇生产对玉米的需求将高于美国农业部当前的预估。

在美国玉米收割后，农户惜售，导致现货玉米基差上涨，且持续支撑玉米期货价格。

不过，玉米价格缩减稍早涨幅，收盘基本持平，留守在玉米合约近一个月来交投区间的高端。

监管机构在周一稍晚公布的数据显示，投机性投资者上周增加玉米期货净空头头寸至150,291口，为6月来最大的空头规模。

交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 收报每蒲式耳3.73-3/4美元，上扬1-1/2美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为210,672口。(完)

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