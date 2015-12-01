《全球汇市》美元从八个半月高位回落，因欧美数据而承压

* 美元下跌，因美国制造业数据疲弱

* 欧元上涨，因制造业PMI和德国就业数据强劲

* 对欧洲央行本周会否放宽政策的疑虑，可能进一步拉低欧元

* 澳洲央行声明被视为利多，带动澳元和新西兰元走高

路透纽约12月1日 - 美元周二下跌，因美国制造业数据萎缩和欧洲经济数据强劲，拖累美元兑一篮子主要货币从八个半月高位回落。

美元指数 跌0.4%，至99.78，为近两周来最大单日跌幅；周一迫近12年高位。

数据显示德国失业率降至纪录低位，且欧元区制造业以19个月来最快速度增长，提振欧元升穿1.06美元关口。

欧元兑美元延续稍早涨势，此前数据显示美国制造业活动连续第五个放缓，跌至2009年6月以来最低水平。

欧元兑美元最新上涨0.7%，至1.0640美元，为11月20日来最大单日升幅。

欧元兑美元在11月大跌4%，因预计欧洲央行在本周会议将追加刺激计划。形成对照，美联储预料在本月稍后升息，使美元对投资者来说是更有投资吸引力的货币。

美元兑澳元 周二下跌，澳元劲涨1.5%，至0.7335美元。

澳洲央行宣布维持利率不变，令澳元在隔夜交易时段温和上涨；在美国制造业数据公布后，澳元急升。

澳洲央行总裁史蒂文斯称，尽管澳洲经济受商品价格疲弱、贸易条件下降和资本投资低迷所拖累，但正慢慢地转为由非矿业引导经济成长。

“澳洲央行官员对商品价格下跌但澳元坚挺并不以为困的事实，可能被解读为央行还没有准备开始放话压低澳元的迹象，这被市场解读为利多，”Westpac Banking Corporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。

新西兰元兑美元 也上涨，劲升1.6%，至0.6686美元的一个月高位。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0631 1.0563 +0.64 -12.12 1.2097

美元/日圆 122.85 123.08 -0.19 +2.65 119.68

欧元/日圆 130.60 130.03 +0.44 -9.79 144.77

美元/瑞郎 1.0258 1.0286 -0.27 +3.19 0.9941

英镑/美元 1.5080 1.5054 +0.17 -3.17 1.5573

美元/加元 1.3353 1.3362 -0.07 +14.93 1.1618

澳元/美元 0.7321 0.7226 +1.31 -10.37 0.8168

欧元/瑞郎 1.0907 1.0868 +0.36 -9.30 1.2026

欧元/英镑 0.7053 0.7021 +0.46 -9.05 0.7755

新西兰元/美元 0.6670 0.6580 +1.37 -14.45 0.7797

美元/挪威克朗 8.6190 8.6952 -0.88 +15.35 7.4720

欧元/挪威克朗 9.1673 9.1874 -0.22 +1.42 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6783 8.7267 -0.55 +11.32 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2290 9.2187 +0.11 -2.53 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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