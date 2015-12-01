澳新经济指标预测--12月2日-12月9日****

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日当周 12月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.8% +0.2% (较上年同期) +2.4% +2.0% 最终消费 -- +0.9% 资本支出 -- +0.4% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 48.9 12月3日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- -4.0% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差26.65 逆差23.17 进口 -- +2.0% 出口 -- +3.0% 12月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 12月7日当周 12月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 -- 52.1 12月7日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +3.0% 网路招聘广告 -- +0.3% 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.2% 12月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 -- 正9 企业信心指数 -- 正2 12月8日-9日 2130 澳洲消费者信心指数 12月 -- +3.9% 12月9日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 -- +2.0% 投资性房屋融资 -- -8.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.75% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.6%(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。