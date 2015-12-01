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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--12月2日-12月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
        
    11月30日当周
    
    12月2日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季       +0.8%      +0.2%
                              (较上年同期)                     +2.4%      +2.0%
             最终消费                                            --       +0.9%
             资本支出                                            --       +0.4%
    2230 澳洲AIG服务业指数                          11月         --        48.9
    
    12月3日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    10月         --       -4.0%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)              10月   逆差26.65  逆差23.17
                      进口                                       --       +2.0%
                      出口                                       --       +3.0%
    
    12月4日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                       10月       +0.5%      +0.4%
    
    12月7日当周
    
    12月6日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          11月         --        52.1
    
    12月7日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         9月         --       +3.0%
                网路招聘广告                                     --       +0.3%
    2145 新西兰制造业销售                         第三季         --       -0.2%
    
    12月8日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                        11月         --         正9
                企业信心指数                                     --         正2
    
    12月8日-9日
    2130 澳洲消费者信心指数                         12月         --       +3.9%
    
    12月9日(三)
    0030 澳洲房屋融资                               10月         --       +2.0%
             投资性房屋融资                                      --       -8.5%
    2000 新西兰央行利率决定                          --        2.50%      2.75%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)               11月         --        持平
                             (较上年同期)                        --       +5.6%(完)

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