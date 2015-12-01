金砖国家：12月1日股汇市收盘纵览

路透12月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月1日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报825.48点，上涨1.37%。

中国股市：沪综指震荡小幅收升，打新高峰期致市场观望氛围浓厚

中国汇市：人民币续收贬入篮利好钝化，强势美元加剧贬值压力

香港股市：恒指收涨1.8%创近三周最大日涨幅，受人民币入篮提振

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巴西股市：在巴西国会就下调政府今年财政目标进行表决前，指标股指Bovespa指数 回落0.16%，收报45,046.750点。

巴西汇市：拉美货币多数上涨，此前公布的中国数据表现好坏参半，提升了有关中国可能推出新刺激措施的预期。尽管数据显示巴西经济连续第三个季度萎缩、加剧了该国25年来最严重的经济衰退态势，但巴西雷亚尔仍涨0.5%。雷亚尔兑美元 收报3.8540/49，上日收报3.8858/65。

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南非股市：下跌，金融类股在全球市场带动下领跌，因投资者重新审视欧洲央行本周可能放宽政策的高涨预期。指标Top-40指数 收报46,295.25点，下跌0.07%；大盘综合指数 收报51,535.82点，下跌0.14%。

南非汇市：兰特兑美元触及纪录新低，因担心南非评级被下调

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印度股市：微涨，因该国央行在维持利率不变后对进一步放宽货币政策敞开大门，而且亚洲股市上涨提振大盘人气。BSE指数 收报26,169.41点，上涨0.09%；NSE指数 收报7,954.9点，上涨0.25%。

印度汇市：卢比兑美元 升至一周高位66.49/66.5，追随大多数亚币的涨势，因数项令人失望的美国数据推动美元在全球下跌，而且好于预期的印度经济增长数据支撑卢比。卢比兑美元上日收报66.67/66.68。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报839.14点，下跌0.94%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报449.74点，下跌0.88%。