加拿大股市：收高至近四周高位，金融及能源股领涨

路透多伦多12月1日 - 加拿大指标股指周二上涨至近四周最高收位，由金融股领涨，此前该国两大银行公布优于预期的获利；同时资源股亦上涨。

满地可银行(Bank of Montreal) 上涨1.4%至78.22加元，此前该公司公布较高的季度获利并上调股利。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 亦公布较高的季度获利，但资本市场业务疲弱及不良能源贷款升高，抑制乐观情绪，该股下跌0.1%至60.83加元。

MacDougall,MacDougall & MacTier研究主管Ian Nakamoto表示，银行获利仍走在正确的方向。其并称，“贷款损失看来仍然可控。”

占大盘权重逾三分之一的整体金融股上涨1%。

能源股升1.3%，Suncor Energy Inc 涨2.4%至37.79加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升166.23点或1.23%至13,636.06点，该指数10大类股中有七类收高。

材料类股涨1.5%，黄金类股走强，抵销了Potash 下跌1.4%至26.65加元的影响。(完)