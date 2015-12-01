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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 06:55 BJT

《全球汇市》美元在ISM数据公布后普跌，澳元表现出色

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0624 1.0631 -0.07 -12.18 1.2097

美元/日圆 122.87 122.85 0.02 2.85 119.68

欧元/日圆 130.54 130.60 -0.05 -10.11 144.78

美元/瑞郎 1.0254 1.0258 -0.04 3.15 0.9941

英镑/美元 1.5075 1.5080 -0.03 -3.20 1.5573

美元/加元 1.3357 1.3353 0.03 14.97 1.1618

澳元/美元 0.7321 0.7321 0.00 -10.37 0.8168

新西兰元/美元 0.6673 0.6670 0.04 -14.42 0.7797

澳元/日圆 89.950 89.940 0.01 -7.96 97.750

新西兰元/日圆 81.990 81.940 0.06 -12.31 93.310

英镑/日圆 185.23 185.26 -0.02 -0.33 186.38

澳元/新西兰元 1.0963 1.0955 0.07 4.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰/王颖/郑茵 审校 龚芳/李婷仪/王丽鑫)

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