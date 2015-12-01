日韩经济指标预测--12月2日-12月9日****

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日当周 12月2日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 -- +1.2% (较上年同期) -- +2.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入4,109 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,787 12月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月4日(五) 0130 日本加班工资 10月 -- +1.4% 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 41.5 12月7日当周 12月6日(日) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 正3 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,442 12月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -0.3 领先指标 -- -2.1 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 10月 -- 盈余14,684 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 -- -0.2% 环比年率 -- -0.8% 12月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 48.2 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- +7.5% (较上年同期) -- -1.7% 12月9日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +9.2% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 11月 -- -0.6% (较上年同期) -- -3.8% 2350 日本企业调查指数 第四季 -- 11.0 (完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。