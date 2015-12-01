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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 07:06 BJT

****日韩经济指标预测--12月2日-12月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值       
    
    11月30日当周  
    
    12月2日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季)        第三季修正值         --         +1.2%
                              (较上年同期)                         --         +2.6%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --     买入4,109
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     买入1,787
    
    12月3日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月4日(五)
    0130 日本加班工资                                 10月         --         +1.4%
    0500 日本消费者信心指数                           11月         --          41.5  
    
    12月7日当周
    
    12月6日(日)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           12月         --           正3
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         11月         --        12,442    
    
    12月7日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                         10月         --          -0.3
             领先指标                                              --          -2.1
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 11月         --         +2.5%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)             10月         --    盈余14,684
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)         第三季修正值        --         -0.2%
                              环比年率                             --         -0.8%
    
    12月8日(二)    
    0500 日本服务业景气判断指数                       11月         --          48.2
    2350 日本机械订单(较前月)                         10月         --         +7.5%
                     (较上年同期)                                  --         -1.7% 
    
    12月9日(三)
    0300 韩国L货供额            　　　　              12月         --         +9.2%
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           11月         --         -0.6%
                                   (较上年同期)                    --         -3.8%
    2350 日本企业调查指数                          　第四季        --          11.0    
    (完)

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