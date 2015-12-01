《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月1日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.00 -0.08 -0.10 4734172
京东 31.50 +0.82 +2.67 12626336
新浪 51.80 +1.23 +2.43 860863
搜狐 49.00 -1.25 -2.49 544950
网易 164.44 -2.22 -1.33 1880281
百度 214.11 -3.86 -1.77 6675267
台湾
台湾积体电路 23.28 +0.52 +2.28 2427377
联电 1.90 +0.05 +2.70 304175
日月光 5.61 +0.22 +4.08 190161
矽品精密 7.04 +0.30 +4.45 847200
和信超媒体 0.68 +0.01 +1.49 20289
友达 2.67 -0.01 -0.37 479117
中华电信 30.59 +0.19 +0.63 30100
台湾国际航电 37.87 +0.02 +0.05 868687
香港
中国移动 58.81 +1.34 +2.33 187116
中国联通 12.45 +0.00 +0.00 181580
中国电信 49.62 -0.05 -0.10 9039
中芯国际 5.28 +0.02 +0.38 8464
电讯盈科 6.00 +0.00 +0.00 2885
(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。