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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 07:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.00 -0.08 -0.10 4734172

京东 31.50 +0.82 +2.67 12626336

新浪 51.80 +1.23 +2.43 860863

搜狐 49.00 -1.25 -2.49 544950

网易 164.44 -2.22 -1.33 1880281

百度 214.11 -3.86 -1.77 6675267

台湾

台湾积体电路 23.28 +0.52 +2.28 2427377

联电 1.90 +0.05 +2.70 304175

日月光 5.61 +0.22 +4.08 190161

矽品精密 7.04 +0.30 +4.45 847200

和信超媒体 0.68 +0.01 +1.49 20289

友达 2.67 -0.01 -0.37 479117

中华电信 30.59 +0.19 +0.63 30100

台湾国际航电 37.87 +0.02 +0.05 868687

香港

中国移动 58.81 +1.34 +2.33 187116

中国联通 12.45 +0.00 +0.00 181580

中国电信 49.62 -0.05 -0.10 9039

中芯国际 5.28 +0.02 +0.38 8464

电讯盈科 6.00 +0.00 +0.00 2885

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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