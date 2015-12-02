重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月1日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(重发以删除多余的新闻代码)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.00 -0.08 -0.10 4734172
京东 31.50 +0.82 +2.67 12626336
新浪 51.80 +1.23 +2.43 860863
搜狐 49.00 -1.25 -2.49 544950
网易 164.44 -2.22 -1.33 1880281
百度 214.11 -3.86 -1.77 6675267
台湾
台湾积体电路 23.28 +0.52 +2.28 2427377
联电 1.90 +0.05 +2.70 304175
日月光 5.61 +0.22 +4.08 190161
矽品精密 7.04 +0.30 +4.45 847200
和信超媒体 0.68 +0.01 +1.49 20289
友达 2.67 -0.01 -0.37 479117
中华电信 30.59 +0.19 +0.63 30100
台湾国际航电 37.87 +0.02 +0.05 868687
香港
中国移动 58.81 +1.34 +2.33 187116
中国联通 12.45 +0.00 +0.00 181580
中国电信 49.62 -0.05 -0.10 9039
中芯国际 5.28 +0.02 +0.38 8464
电讯盈科 6.00 +0.00 +0.00 2885
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。