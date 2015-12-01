欧洲经济指标预测--12月2日-12月9日****

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月30日当周
12月2日(三)
0930 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 11月 58.2 58.8
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.2% +0.1%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +1.0%
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.3%
(较上年同期) -3.2% -3.1%
12月3日(四)
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 10.3%
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 54.0 53.4
0850 法国Markit服务业PMI 11月 51.3 51.3
综合PMI -- 51.3
0855 德国Markit服务业PMI 11月终值 55.6 55.6
综合PMI -- 54.9
0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 54.6 54.6
综合PMI 54.4 54.4
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 55.0 54.9
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
1245 欧元区指标再融资利率 12月 0.05% 0.05%
欧元区存款利率 负0.3% 负0.2%
12月4日(五)
0700 德国工业订单(较前月) 10月 +1.2% -1.7%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1%
(较上年同期) -1.3% -1.4%
12月7日当周
12月7日(一)
0700 德国工业生产(较前月) 10月 -- -1.1%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 正15.1
12月8日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 11月 -- -0.2%
0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字745.0
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差33.8
进口(亿欧元) -- 407.82
出口(亿欧元) -- 373.98
0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.1%
制造业产出(较前月) -- +0.8%
(较上年同期) -- -0.6%
1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
12月9日(三)
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.3%
(经季节调整) -- 3.4%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -- +2.6%
进口(较前月) -- +3.6%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差194 (完)
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