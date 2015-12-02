美国FED：应清楚说明将逐步上调利率--芝加哥联储总裁埃文斯

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
埃文斯在稍早的有准备讲话中曾谈到类似话题，称美联储应“有力、有效地”进行沟通，让市场明白美国将走渐进升息的路径，使经济保持在复苏轨道上。
埃文斯是认为美联储12月不应升息的少数几个决策者之一，但他在最近的讲话中一直在强调首次升息之后走渐进升息路径的重要性。
美联储决策者们在讨论，通胀率能以多快的速度升向2%的目标。那些认为通胀很快将达到目标的人称，美联储需要以更快的速度升息，以避免通胀率超过目标。
埃文斯对记者表示，他并不认为美国处于类似日本的境况，并称尽管周二的美国制造业数据疲软，但经济基本面依然强劲。
但他指出，美联储在判断美国中短期经济状况时，未能对它关注的一些主要经济指标做出准确预估。
“必须承认，我们对经济中很多事情的确定程度，并不像我们所希望的那样，”他说。“这是因为我们不够聪明，但对未知事物进行评估也是颇具挑战的。”(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 龚芳/戴素萍)
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
韩国法院周四驳回检方申请逮捕三星集团副会长李在镕的请求。 三星电子 跌近1%。 Kim称，特朗普经济政策公布后，在乐观第四季企业财报的激励下，综合股价指数有望 进一步上扬。 外资买超韩股，但买超规模相对较小。 下跌股和上涨股分别为500家和290家。 韩元兑美元 报1,172.9，较周四收盘1,177.6涨0.4%。 三年期公债3月期货合约 小升0.06点报109.49. 0211GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,172.9 1,177.6 日圆/韩元 10.2321/09 10.2209 韩国公债期货 * 109.49 109.43 韩国综合股价指数