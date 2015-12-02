美国FED：应清楚说明将逐步上调利率--芝加哥联储总裁埃文斯

埃文斯在稍早的有准备讲话中曾谈到类似话题，称美联储应“有力、有效地”进行沟通，让市场明白美国将走渐进升息的路径，使经济保持在复苏轨道上。

埃文斯是认为美联储12月不应升息的少数几个决策者之一，但他在最近的讲话中一直在强调首次升息之后走渐进升息路径的重要性。

美联储决策者们在讨论，通胀率能以多快的速度升向2%的目标。那些认为通胀很快将达到目标的人称，美联储需要以更快的速度升息，以避免通胀率超过目标。

埃文斯对记者表示，他并不认为美国处于类似日本的境况，并称尽管周二的美国制造业数据疲软，但经济基本面依然强劲。

但他指出，美联储在判断美国中短期经济状况时，未能对它关注的一些主要经济指标做出准确预估。