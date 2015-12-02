《中国报摘》--中国证券报12月2日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
* 头版头条:
--四季度基金发行热度回升明显，募集规模迅速攀升。据统计，11月新基金募集资金总额达701亿元人民币，较10月增长166%，超过此前三个月新基金募集规模总和；基金公司申报新基金的数量明显增加，固定收益类产品、沪港深产品、混合型产品和指数型产品成为基金公司布局的主要方向。
* 其他:
--中国保监会数据显示，10月末保险资金运用余额达10,6061.64亿元，较年初增长13.66%。其中，投资债券占比35%，投资股票和证券投资基金占比14.02%。
--环保部权威人士透露，针对今年冬季多次出现的严重雾霾，重污染天气防治将作为“十三五”环保规划的一个重要内容，妥善应对重污染天气将是下一步大气污染治理的重点。
--申通快递有望成为A股快递第一股。艾迪西 发布交易预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买申通快递100%股权，作价169亿元。
--中国证券登记结算有限责任公司公布，前一周沪深两市新增投资者数量36.15万，环比增加0.58%。其中，新增自然人投资者数量36万。
--投保基金最新数据显示，上周证券保证金净流入467亿元，为连续第三周净流入，且流入幅度较前一周的52亿元有所加大。
--中国财政部消息，2015年中央财政安排现代农业生产发展资金203.6亿元，继续大力支持地方优势特色主导产业发展，推动农业适度规模经营。
--多家上市公司公告称获阳光保险集团子公司举牌。截至11月30日，阳光保险集团间接持有承德露露 、京投银泰 和中青旅 股份占各家公司总股本比例均超5%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。