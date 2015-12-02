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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:01 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月2日

* 头版头条:

--四季度基金发行热度回升明显，募集规模迅速攀升。据统计，11月新基金募集资金总额达701亿元人民币，较10月增长166%，超过此前三个月新基金募集规模总和；基金公司申报新基金的数量明显增加，固定收益类产品、沪港深产品、混合型产品和指数型产品成为基金公司布局的主要方向。

* 其他:

--中国保监会数据显示，10月末保险资金运用余额达10,6061.64亿元，较年初增长13.66%。其中，投资债券占比35%，投资股票和证券投资基金占比14.02%。

--环保部权威人士透露，针对今年冬季多次出现的严重雾霾，重污染天气防治将作为“十三五”环保规划的一个重要内容，妥善应对重污染天气将是下一步大气污染治理的重点。

--申通快递有望成为A股快递第一股。艾迪西 发布交易预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买申通快递100%股权，作价169亿元。

--中国证券登记结算有限责任公司公布，前一周沪深两市新增投资者数量36.15万，环比增加0.58%。其中，新增自然人投资者数量36万。

--投保基金最新数据显示，上周证券保证金净流入467亿元，为连续第三周净流入，且流入幅度较前一周的52亿元有所加大。

--中国财政部消息，2015年中央财政安排现代农业生产发展资金203.6亿元，继续大力支持地方优势特色主导产业发展，推动农业适度规模经营。

--多家上市公司公告称获阳光保险集团子公司举牌。截至11月30日，阳光保险集团间接持有承德露露 、京投银泰 和中青旅 股份占各家公司总股本比例均超5%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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