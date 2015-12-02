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债券 | 2015年 12月 2日 星期三 09:16 BJT

美洲金融：波多黎各避免二度违约，但未来偿债前景仍不确定

穆迪表示，波多黎各的下一个截止日期是1月1日，届时将有总计9.45亿美元的债券支付，其中包括3.63亿美元一般义务债券支付。

波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla表示，即刻发生违约的风险“非常大”。

8月份，波多黎各仅偿付了5,800万美元到期的公共财政公司(PFC)债券中的62.8万美元。 (完)

(编译 孙国玉/张涛；审校 郑茵/李婷仪)

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