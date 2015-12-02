美洲金融：波多黎各避免二度违约，但未来偿债前景仍不确定

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
穆迪表示，波多黎各的下一个截止日期是1月1日，届时将有总计9.45亿美元的债券支付，其中包括3.63亿美元一般义务债券支付。
波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla表示，即刻发生违约的风险“非常大”。
8月份，波多黎各仅偿付了5,800万美元到期的公共财政公司(PFC)债券中的62.8万美元。 (完)
(编译 孙国玉/张涛；审校 郑茵/李婷仪)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%