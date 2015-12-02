中国个股：阳光保险举牌承德露露等三家上市公司，看好其发展前景

路透上海12月2日 - 多家A股上市公司获中国阳光保险集团子公司举牌。承德露露 、京投银泰 、中青旅 三家公司分别公告称，阳光财险和阳光人寿合计持有承德露露和京投银泰股份均超过5%，阳光人寿持有中青旅股份亦超过5%，举牌原因均为看好这三家公司的发展前景。

各家公司周二晚间公告显示，阳光财险和阳光人寿均是周一进行少量增持，使得其在这三家公司的持股比例超过5%的举牌线，例如阳光人寿周一增持京投银泰19.99万股，占公司总股本的0.03%，阳光人寿和阳光财险的合并持股比例增至5.01%。

阳光人寿表示，此次增持是出于对上述三家公司未来发展前景的看好。在未来12个月内，其将根据证券市场整体状况并结合公司发展及其股票价格情况等因素，决定是否增持这三家公司股份及具体增持比例。