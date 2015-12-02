中国个股：阳光保险举牌承德露露等三家上市公司，看好其发展前景

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透上海12月2日 - 多家A股上市公司获中国阳光保险集团子公司举牌。承德露露 、京投银泰 、中青旅 三家公司分别公告称，阳光财险和阳光人寿合计持有承德露露和京投银泰股份均超过5%，阳光人寿持有中青旅股份亦超过5%，举牌原因均为看好这三家公司的发展前景。
各家公司周二晚间公告显示，阳光财险和阳光人寿均是周一进行少量增持，使得其在这三家公司的持股比例超过5%的举牌线，例如阳光人寿周一增持京投银泰19.99万股，占公司总股本的0.03%，阳光人寿和阳光财险的合并持股比例增至5.01%。
阳光人寿表示，此次增持是出于对上述三家公司未来发展前景的看好。在未来12个月内，其将根据证券市场整体状况并结合公司发展及其股票价格情况等因素，决定是否增持这三家公司股份及具体增持比例。
阳光保险是中国七大保险集团之一，股东包括中国石化集团、南航集团、中国铝业公司等。旗下主要资产为阳光人寿和阳光财险，目前其持有5%以上股份的上市公司除上述三家外，还包括光谷联合 （6.51%）和凤竹纺织 （5%）。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。