中国个股：国信证券增提融资类坏账准备1.5亿元，今年净利因此减逾1亿

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海12月2日 - 中国大型券商--国信证券 周三公告，基于审慎性原则和融资类业务风险性质，公司决定对融资类业务坏账准备计提方法进行变更；预计将增加提取该类业务坏账准备1.5亿元人民币，今年净利润因此减少1.15亿元。
公告称，本次涉及会计估计变更的业务范围包括融资融券、上市公司股权激励行权融资、约定购回式证券交易、上市公司限制性股票融资、股票质押式回购等全部融资类业务。
国信证券2014年实现净利润49.28亿元，同比增1.3倍。
11月末，包括中信证券 、海通证券 和国信证券在内的多家大型券商先后公告，因涉嫌融资融券业务违规接受证监会调查。
目前暂未见中信证券和海通证券就融资类业务坏账准备计提方法变更，在上海证券交易所发布相关公告。
国信证券周二收报18.75元，过去一个月累计上涨13.77%。(完)
参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。