《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月2日

*工商时报：

--劳动部发布明年第一季就业市场人力需求调查，发现企业仅愿意增聘1.8万人，较今年同期44,259人大减近六成，是2009年金融海啸以来首见的新低水准，特别是工业部门增聘人数大减八成。劳动部分析，劳动市场现只能靠内需这颗单引擎支撑了。

--脸书(Facebook) 传出准备在台湾设置资料中心(Datacenter)，最主要的原因，一方面是因应日渐快速成长的亚太市场，另一个则是为进军大陆市场预做准备。

*经济日报：

--劳动部公布最新无薪假统计，截至11月底，实施无薪假厂商50家、人数达5,437人，较11月中增加五家、145人，实施无薪假的产业仍以电子制造业为主。此次调查虽然较上月中增加不多，但实施人数仍是2012年3月以来的最高水准。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。