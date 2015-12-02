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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:55 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆整固模式，有可能下跌？

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* 上方形成强大的阻力位

* 目前在184.20-187.70宽幅日线图一目均衡云区，料快速缩窄

* 到12月9日云区料为184.79-185.17

* 云区中阻力在形成，186.15-34--转换线，200日移动均值，基准线

* 100日移动均值逐渐下降，在187.25上方

* 技术图显示阻力最小的方向可能是向下，英国公债收益率(殖利率)亦下滑(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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