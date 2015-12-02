《中国报摘》--其他报纸重要消息12月2日

**上海证券报**

--中国证监会提醒投资者不要参与宣称可以代理投资者进行沪深股票“T+0”交易的网络平台，参与证券期货交易应通过经证监会批准的合法证券期货经营机构进行。

--作为首家亮相的新股，凯龙股份网上、网下均获资金热捧，网上网下合计冻资逾3,600亿元人民币，其中，网上发行中签率低至0.22%，而其网下获配比例低至0.049%，更是刷新A股史上之最。

--据悉，保监会正在通过风险排查、开展临时压力测试等方式，多管齐下防范与化解新形势下寿险行业的潜在风险。排查重点主要集中在六个领域，包括现金流风险、满期给付与退保风险、保单借款风险、银保业务经营风险、非保险金融产品风险、案件风险。

--中共中央、国务院发布《关于进一步推进农垦改革发展的意见》提出，继续推进垦区集团化改革，有条件的垦区要建设大型现代农业企业集团；已组建集团公司的垦区，要加快推进直属企业整合重组。此外，还要推进农垦土地资源资产化和资本化，开展改组组建农垦国有资本投资、运营公司试点。

**证券时报**

--国信证券 公告，提高融资类业务坏账计提标准，增加融资类业务坏账计提1.54亿元，预计2015年净利润因此减少1.15亿元。其中，融券、股票质押式回购、约定购回、上市公司股权激励行权融资都是首次进行坏账计提。

--方正证券 公告，全资子公司民族证券此前斥资20.5亿元款项所涉及的七笔信托投资计划中，又有一笔本金规模2亿元的信托产品发生违约，累计已有四笔违约。(完)