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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:32 BJT

《台湾重要政经日程》--12月2日

=====================今日重要政经消息==============================
    12/2(三)
    --09:00 新兴市场高峰论坛。  
    
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    12/3(四)
    --14:00 国泰投信2016年投资展望记者会。
   
    12/4(五)
    --12:30 央行标售364天期存单，金额1,500亿台币。 
    --16:20 台湾央行公布11月底外汇存底，上月为4,267.74亿美元。
    
    12/7(一)
    --16:00 财政部公布11月商品进出口数据，上月为年跌11.0%。  
    
    12/8(二)   
    --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数，上月为升0.31%。 
    --10:30 摩根投信2016投资展望记者会。 
    --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。
    
    12/10(四)
    --09:00 两岸经济产业合作论坛。 
    --13:30 台湾台积电 公布月营收。
    
    12/15(二)
    --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 
      
    12/17(四)
    --台湾央行召开第四季理监事会议。
    
    12/28(一)  
    --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。
        
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    2016年            
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 
               
    注：*代表新增。(完)             

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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