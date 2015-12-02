《台湾重要政经日程》--12月2日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
=====================今日重要政经消息============================== 12/2(三) --09:00 新兴市场高峰论坛。 =================================================================== 12/3(四) --14:00 国泰投信2016年投资展望记者会。 12/4(五) --12:30 央行标售364天期存单，金额1,500亿台币。 --16:20 台湾央行公布11月底外汇存底，上月为4,267.74亿美元。 12/7(一) --16:00 财政部公布11月商品进出口数据，上月为年跌11.0%。 12/8(二) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数，上月为升0.31%。 --10:30 摩根投信2016投资展望记者会。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/10(四) --09:00 两岸经济产业合作论坛。 --13:30 台湾台积电 公布月营收。 12/15(二) --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 12/17(四) --台湾央行召开第四季理监事会议。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。