《香港报摘》--经济日报12月2日

**头版头条**

--在国际货币基金组织宣布将人民币被纳入特别提款权货币篮子后，中国央行发表声明表示欢迎，并称将加快推动金融改革。人行副行长易纲回应市场关注称，不必担心人民币加入SDR后就会贬值，若过度波动将会适当干预。

**其他**

--本港零售市道积弱，但星展唯高达以「黎明前的黑暗」形容目前市道。该行中国研究部董事许明蕙预期，本港零售商明年下半年盈利可望回复增长。

--内地华南地区医药分销商创美医药（新上市编号：02289）今起招股，最多集资2.4亿元，两名基础投资者已认购9,800万元，占集资额至少四成，在集资额较小的新股中颇为罕见。

--市传中央会推房贷利息抵税，若落实可节省15%至45%房贷利息，加上内地百城11月楼价，连续第四个月按月上升。消息刺激全綫内房股急升，润地 涨7.7%，为表现最佳。

--再有中国企业入股足球劲旅，今次由黎瑞刚挂帅的华人文化控股（CMC Holdings），伙拍中信集团旗下的中信资本，斥4亿美元（约31亿港元）成为曼彻斯特城足球俱乐部（简称曼城）的第二大股东。（完）

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