《香港报摘》--经济日报12月2日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
**头版头条**
--在国际货币基金组织宣布将人民币被纳入特别提款权货币篮子后，中国央行发表声明表示欢迎，并称将加快推动金融改革。人行副行长易纲回应市场关注称，不必担心人民币加入SDR后就会贬值，若过度波动将会适当干预。
**其他**
--本港零售市道积弱，但星展唯高达以「黎明前的黑暗」形容目前市道。该行中国研究部董事许明蕙预期，本港零售商明年下半年盈利可望回复增长。
--内地华南地区医药分销商创美医药（新上市编号：02289）今起招股，最多集资2.4亿元，两名基础投资者已认购9,800万元，占集资额至少四成，在集资额较小的新股中颇为罕见。
--市传中央会推房贷利息抵税，若落实可节省15%至45%房贷利息，加上内地百城11月楼价，连续第四个月按月上升。消息刺激全綫内房股急升，润地 涨7.7%，为表现最佳。
--再有中国企业入股足球劲旅，今次由黎瑞刚挂帅的华人文化控股（CMC Holdings），伙拍中信集团旗下的中信资本，斥4亿美元（约31亿港元）成为曼彻斯特城足球俱乐部（简称曼城）的第二大股东。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。