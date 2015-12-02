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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:39 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在日线图一目均衡表转换线前受限

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* 欧元兑日圆昨日从129.77向130.80回升，有空头回补买盘

* 在日线一目均衡表转换线130.80之前涨幅受限，该水平也是阻力位

* 从10月20日开始，该转换线上方一直是不错的卖出水平

* 欧洲央行会议之前，市场仍将采用高卖/低补策略

* 尽管前夜回撤，市场仍非常短线，下档有限

* 今日130.00和130.50水平有期权到期，也构成支撑。(完)

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