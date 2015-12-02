《交易视点》台债受惠资金去化压力，殖利率易跌难涨--凯基证券

路透台北12月2日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，由于时序接近年底，加上央行月中维持利率不变的预期较高，难免担忧交易商心态可能转趋保守，但市场找券消化游资的动作仍未减缓，显示在人求券的压力下，现阶段利率仍是易跌难涨，操作上采持券续抱的策略。