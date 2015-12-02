版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:39 BJT

《交易视点》台债受惠资金去化压力，殖利率易跌难涨--凯基证券

路透台北12月2日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，由于时序接近年底，加上央行月中维持利率不变的预期较高，难免担忧交易商心态可能转趋保守，但市场找券消化游资的动作仍未减缓，显示在人求券的压力下，现阶段利率仍是易跌难涨，操作上采持券续抱的策略。

凯基证券预估，五年券104/13期 交易区间0.70%-0.75%；10年券104/12R期 交易区间1.10%-1.17%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐