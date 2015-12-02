版本:
中国
货币新闻 | 2015年 12月 2日 星期三 08:38 BJT

标题新闻：雅虎董事会周三至周五开会，将考虑互联网业务的潜在出售事宜--CNBC引述道琼斯

路透12月1日 -

注：CNBC是美国国家广播公司商业新闻台的简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐