汽车产业：中国11月汽车需求较前月减弱--中国汽车流通协会

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
* 买家等待年底打折
* 汽车市场明年将加速增长
路透北京12月1日 - 中国汽车流通协会周二表示，该国汽车市场11月需求相对10月有所减弱，由于天气寒冷且消费者在等待年底促销。
该协会副秘书长郎学红在新闻发布会上称，对汽车经销商的月度调查显示，需求低迷导致11月汽车库存增加。
她还表示，经销商预期12月需求将有所反弹。
中国汽车市场今年一度接近停滞，但在政府减征1.6升及以下排量乘用车购置税后，于10月强劲反弹。
行业观察人士仍难以确定减税举措的全部影响，所以在等待中国汽车工业协会下周将公布的官方11月销售数据。1-10月的整体汽车销量较去年同期增长1.5%。
汽车流通协会秘书长肖政三称，汽车市场明年扩张速度可能快于今年，认同分析师对明年汽车销量将增长5%的预期。
他指出，明年的市场竞争将会加剧；现在车市已经变为买方市场。(完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。