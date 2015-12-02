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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:41 BJT

汽车产业：中国11月汽车需求较前月减弱--中国汽车流通协会

* 买家等待年底打折

* 汽车市场明年将加速增长

路透北京12月1日 - 中国汽车流通协会周二表示，该国汽车市场11月需求相对10月有所减弱，由于天气寒冷且消费者在等待年底促销。

该协会副秘书长郎学红在新闻发布会上称，对汽车经销商的月度调查显示，需求低迷导致11月汽车库存增加。

她还表示，经销商预期12月需求将有所反弹。

中国汽车市场今年一度接近停滞，但在政府减征1.6升及以下排量乘用车购置税后，于10月强劲反弹。

行业观察人士仍难以确定减税举措的全部影响，所以在等待中国汽车工业协会下周将公布的官方11月销售数据。1-10月的整体汽车销量较去年同期增长1.5%。

汽车流通协会秘书长肖政三称，汽车市场明年扩张速度可能快于今年，认同分析师对明年汽车销量将增长5%的预期。

他指出，明年的市场竞争将会加剧；现在车市已经变为买方市场。(完)

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