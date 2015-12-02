《香港报摘》--信报12月2日

**头版头条**

--国际货币基金组织（IMF）宣布人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子（2016年10月1日起生效）后，中国央行副行长易纲昨天于记者会上首次公开提到，人民币滙率机制将由现时「有管理的浮动」改为「清洁浮动」，即极少干预的自由浮动。

**其他**

--本港人民币资金池持续收缩，今年10月人民币客户连同存款证余额更跌穿一万亿元人民币关口，加上离岸人民币同业拆息高企，近日续有银行调高人民币定存息率。渣打银行今日起调升人民币定存利率0.2至0.5厘不等。

--年底一向属楼市传统淡季，但今年情况反常，刚踏入12月即爆发一手盘大混战，激烈程度为今年最劲，单是本周六便有4个一手盘同日开卖，涉及单位577个。元朗成为重灾区，两大新盘终于埋身肉搏，新地 的峻峦昨天加推兼公布销售安排，周六首度开卖269伙，长实 傍晚即出手截击，同区世宙公布同日开卖238伙，并主力推售市场热卖的2房户。（完）

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