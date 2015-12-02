《香港报摘》--信报12月2日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
**头版头条**
--国际货币基金组织（IMF）宣布人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子（2016年10月1日起生效）后，中国央行副行长易纲昨天于记者会上首次公开提到，人民币滙率机制将由现时「有管理的浮动」改为「清洁浮动」，即极少干预的自由浮动。
**其他**
--本港人民币资金池持续收缩，今年10月人民币客户连同存款证余额更跌穿一万亿元人民币关口，加上离岸人民币同业拆息高企，近日续有银行调高人民币定存息率。渣打银行今日起调升人民币定存利率0.2至0.5厘不等。
--年底一向属楼市传统淡季，但今年情况反常，刚踏入12月即爆发一手盘大混战，激烈程度为今年最劲，单是本周六便有4个一手盘同日开卖，涉及单位577个。元朗成为重灾区，两大新盘终于埋身肉搏，新地 的峻峦昨天加推兼公布销售安排，周六首度开卖269伙，长实 傍晚即出手截击，同区世宙公布同日开卖238伙，并主力推售市场热卖的2房户。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。